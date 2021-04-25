  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAMehmetçik imar planına kavuşuyor… Hedef Ağustos sonu

Caretta caretta silahla vuruldu!

»
Caretta caretta silahla vuruldu!
Caretta caretta silahla vuruldu!

İzmir Güzelbahçe'de bulunan yaralı caretta carettanın, ateşli silahla yaralandığı belirlendi.

1619358344984-7-ff-059-b-51-ab-14-fe-45-a-0942-bdb-4310771.jpgİzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekibinin Güzelbahçe açıklarında yaralı olarak bulduğu caretta caretta türü deniz kaplumbağasının sağlık durumuna dair açıklama yapıldı. Dişi olduğu belirlenen 26 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağası, Doğal Yaşam Parkı’ndaki veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Röntgen filminden hayvanın ateşli silahla yaralandığı belirlendi. Sol yüzgecinde 8 santimetrelik derin yırtık, yüzünün sol tarafında 7 santimetrelik doku kaybı, kabuğunda ise 4,5 santimetre çatlak bulunduğu açıklanan deniz kaplumbağasının yaraları temizlenerek tedavisine başlandı. Caretta carettanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.Caretta carettanın bir süre daha tedavi altında tutulduktan sonra yarın Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderilmesi planlanıyor. (İHA)

1619358355792-b-2-b-5029-b-7-f-0-f-7503-c-31-f-4-a-94-afb-2-ba-79.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan Biden'ın 'soykırım' nitelemesine kınama: Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir25 Nisan 2021 Pazar 00:32
  • ABD Büyükelçisi, T.C. Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı25 Nisan 2021 Pazar 00:29
  • THY, 22 Nisan'daki 711 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapan havayolu oldu24 Nisan 2021 Cumartesi 22:20
  • Kılıçdaroğlu’ndan iktidara Thodex sorusu: Öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu?24 Nisan 2021 Cumartesi 14:58
  • Karantinadan kaçıp polise tükürdü: Korktun mu? Korkma oğlum Allah'tan kork!24 Nisan 2021 Cumartesi 14:51
  • Beyaz Saray Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama yaptı24 Nisan 2021 Cumartesi 12:20
  • Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama24 Nisan 2021 Cumartesi 12:01
  • Fatih Erbakan: İki devletli çözümü destekliyoruz24 Nisan 2021 Cumartesi 11:38
  • Thodex: İçişleri Bakanı Soylu, Faruk Fatih Özer'in Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına el konulduğunu açıkladı23 Nisan 2021 Cuma 21:53
  • ABD, yarın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını açıklayacağını duyurdu23 Nisan 2021 Cuma 21:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti