Caretta caretta ve yeşil kaplumbağa yavruları denizle buluştu

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Girne bölgesinde KKTC Çevre Koruma Dairesince "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen Alagadi Kaplumbağa Plajı'nda düzenlenen etkinlikte, caretta caretta ve yeşil kaplumbağaların yavruları, yuvalarından çıkarak denizle buluştu.

Deniz kaplumbağaların en önemli üreme bölgelerinden Alagadi Kaplumbağa Plajı'nda, yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri başladı.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyetinin gönüllülerince açılan yuvalardan çıkan yüzlerce caretta caretta ve yeşil kaplumbağa yavrusu, gün batımıyla denize ulaştı.

Yavruların yolculukları, çok sayıda yerli vatandaş ve turist tarafından ilgiyle takip edildi. Katılımcılar, fotoğraf ve video çekerek yavruların denizle buluşma anını ölümsüzleştirdi.

"Yeşil kaplumbağaların yüzde 90'ı Türkiye ve Kıbrıs'ta"

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Robin Snape, Kıbrıs'ta yumurtlayan iki farklı deniz kaplumbağası türünün bulunduğunu belirterek, bunların caretta caretta ve yeşil kaplumbağa olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın yeşil kaplumbağalar için daha önemli olduğunu, Akdeniz'in yeşil kaplumbağalarının yüzde 30'unun Kıbrıs'a yumurtalarını bıraktığını söyleyen Snape, Akdeniz'deki caretta carettaların yüzde 10'unun Kıbrıs'ın kumsallarını kullandığını dile getirdi.

Snape, "Türkiye'de caretta caretta daha çok var. Türkiye'nin Akdeniz kıyısı çok büyük, Akdeniz'in caretta carettalarının yüzde 30'u Türkiye'de çiftleşir. Yeşil kaplumbağa sayısı Türkiye'de daha fazladır. Akdeniz'deki yeşil kaplumbağaların yüzde 90'ı Türkiye ve Kıbrıs'ta bulunuyor." ifadesini kullandı.

Caretta caretta ve yeşil kaplumbağaların mayısta yumurtlamaya başladığını, yumurtalarını kumsaldaki yuvalarına bıraktıklarını anlatan Snape, şunları söyledi:

"Ağustosta kaplumbağaların yumurtlamaları bitiyor ve yumurtlamaya gelen kaplumbağalar, diğer memleketlere beslenmek için göç ediyor. Temmuzun ilk iki haftasında, mayısta yumurta bırakan deniz kaplumbağalarının yuvaları açılmaya başlıyor. Yumurtlamadan yaklaşık 7 hafta sonra yavruları görüyoruz ve denize salıyoruz."

Snape, yavru kaplumbağaların büyümesinin çok uzun süre aldığını ve bunun en az 20 sene istediğini aktararak, kabuk boyunun 20 yılda 60 ila 80 santimetreye kadar ulaştığını ve yeşil kaplumbağaların denize bırakıldıkları sahile geri geldiklerini belirtti.

Deniz kaplumbağalarının hatalı balık avcılığıyla denize atılan plastik ve diğer atıklardan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Snape, daha iyi korunması için teknolojinin de desteğiyle çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Snape, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığına deniz kaplumbağalarını korumak için uygulamaya koydukları kurallar ve destekleri için teşekkürlerini ileterek, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına da balıkçılıkla ilgili yürüttükleri çalışmalara verdikleri destek için müteşekkir olduğunu söyledi.

"Yuva sayısı bu yıl 400'lere çıktı"

Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi Sorumlusu Meryem Özkan, KKTC'deki belirli yumurtlama alanlarının diğerlerine göre daha önemli olduğunu, bunun sebebinin ise bu sahillerin tahrip edilmediği ve "özel çevre koruma bölgesi" olarak ilan edildiğini söyledi.

Alagadi sahilinin yanı sıra Tatlısu, Karpaz ve Mağusa bölgesinde önemli yumurtlama alanlarının bulunduğunu vurgulayan Özkan, Alagadi'nin model bir plaj olduğunu ve saat 20.00'dan sonra sahili kimsenin kullanmadığını dile getirdi.

Özkan, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti olarak son 30 yılda Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi'ni aktif olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu anda görüyoruz ki; koruma çalışmalarının türü korumaya etkisi çok büyüktür. Projenin başladığı zamanda yıllık 30-40 olan yuva sayısı, bu yıl 400'lere çıktı. Karadaki koruma çalışmaları daha kolay uygulanabilir ve etkili olan çalışmalardır." diye konuştu.

"Gençlerden bir şey daha öğrendik"

Caretta caretta ve yeşil kaplumbağaların denize bırakıldığını anı seyreden İngiltere vatandaşı Suhaıl Mırza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Deniz Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti'nin deniz kaplumbağalarını korumak adına yaptığını işin mükemmel olduğunu, çocuklarının böyle bir etkinliğe katılarak çok şey öğrendiğini söyledi.

Cem Tamtunalı, etkinliğe çocukları için katıldıklarını, onların doğayı ve caretta carettaların denizle nasıl buluştuğunu görmelerini istediklerini belirterek, "Çok farklı bir duygu. Gençlerden, yeşil kaplumbağa ve caretta carettanın farklı iki cins olduğunu şu anda öğrendik, bizim için faydalı oldu." dedi.

Gözde Sipahi de ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını belirterek, "Deniz kaplumbağalarına dokunmak da isterdik. Sürpriz bir şekilde geldik, çocuklar için böyle etkinliklere yine katılacağız." ifadesini kullandı.