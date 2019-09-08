Caretta caretta yuva alanına traktörle girdi, uyarılınca ‘Sizi buraya gömerim’ dedi

Antalya’nın dünyaca ünlü Belek sahilinde, Akdeniz’in en büyük caretta caretta yuvalama alanına traktörle giren Aziz K., kendisini uyaran altı gönüllüyü “Sizi buraya gömerim” diyerek tehdit etti.

Antalya’nın dünyaca ünlü Belek sahilinde, Akdeniz’in en büyük caretta caretta yuvalama alanına traktörle giren Aziz K., kendisini uyaran altı gönüllüyü “Sizi buraya gömerim” diyerek tehdit etti.

Aziz K.’den şikayetçi olan gönüllüler, traktörün kumsaldaki fotoğraflarını da delil olarak gösterdi.

DHA’nın haberine göre, Akdeniz Bölgesi’nin en büyük caretta caretta yuvalama alanını oluşturan, Kundu, Kadriye, Belek, Boğazkent ve Denizkent’in olduğu yaklaşık 30 kilometrelik sahildeki olay, 1 Eylül Pazar günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Denizkent sahilindeki caretta caretta yuvalama alanına 07 LHH 18 plakalı traktörle giren Aziz K., caretta caretta yuvalarını takip eden Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) gönüllüsü beşi kadın altı kişi tarafından uyarıldı.

Şikayetçi gönüllülerin aktardığına göre, sahilde kaplumbağa yuvaları ile çıkan yavruların sayımını yaptıkları sırada, kumsala traktörle giren Aziz K., yanlarına gelerek, sorular sormaya başladı.

Aziz K.’nın, “Sizin yanınızdan geçerken traktörüme baktığınızı ve ilgilendiğinizi fark ettim” dediğini belirten gönüllülerden Umut Bubaren, şunları söyledi:“Biz de kendisini ‘Traktörle kumsala girmişsiniz, bu şekilde kaplumbağa yuvaları bozulur ve zarar görür’ diye uyardık. Bunun üzerine sinirlenerek ‘Sizi buraya gömerim. Sana şamar vururum, yuvaları traktörle dağıtırım, sizi kumsala ve bu köye sokmam. Sizi silerim, ben bu köylüyüm, ben buraya girerim ama sizi sokmam’ diye tehditlerde bulundu.”

EKAD Başkanı Ali Fuat Canpolat ve gönüllüler, Aziz K. hakkında jandarmaya şikayette bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince şikayetler alınırken, traktörün kumsalda çekilen fotoğrafları da delil olarak sunuldu.

60 bin TL ceza verilmişti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, temmuz ayında caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının üreme alanında drift yapan sürücü E.Y.’ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasına ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL, dört yuvayı bozduğu için de 400 TL ceza verilmişti.