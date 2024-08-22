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Caretta carettalar İskele sahilinde denize bırakıldı

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Mağusa Ravelin Lions Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi (DAÜ SAGM) öncülüğündeki “Caretta Carettaları Denize Bırakma” etkinliği dün yapıldı.
Caretta carettalar İskele sahilinde denize bırakıldı

Kulüpten verilen bilgiye göre, İskele Zaradise Sahili’nde yer alan etkinlik, adanın simgesi olan caretta carettaları koruma bilincini ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla on üç lions kulübünün iş birliğinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı etkinlikte konuşan DAÜ-SAGM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, doğal süreçte yuvaya sıkışan yavrular denize bırakılırken amacın, başta çocuklara yönelik olmak üzere farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

Çiçek, Merkezin, Çevre Koruma Dairesi’nden aldığı yetki ile kumsallardaki yuvaları kuluçka dönemleri tamamlanıncaya kadar koruduğunu ifade etti.

Koruma çalışmalarının, yuvaların kafeslenmesi, bilgi piramidi ve tabelalardan oluştuğunu belirten Çiçek, kafeslerin, diğer canlıların yuvalara zarar vermemesi, bilgilendirici levhaların ise kumsallara araçları ile dikkatsizce giren insanlar için konulduğunu kaydetti.

Etkinlikte yer alan Lions Kulüpleri, DAÜ SAGM gönüllülerine arazi çalışmalarında kullanılmak üzere “Caretta Caretta” tişörtleri verdi.

 

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