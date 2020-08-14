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Caretta carettayı pompalı tüfekle öldürdüler

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Caretta carettayı pompalı tüfekle öldürdüler
Caretta carettayı pompalı tüfekle öldürdüler

Muğla'nın Milas ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan caretta carettayı pompalı tüfekle vurarak öldürdüler.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi yakınlarındaki Dalyan Mevkii'nde sahile yakın yerde bulunan caretta carettanın hareketsiz olması dikkat çekti.

Sözcü'de yer alan habere göre vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Milas İlçe Tarım Müdürlüğü ve  Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlileri 60 cm uzunluğunda yaklaşık 35 kg. ağırlığındaki caretta carettayı alarak Fethiye İlçesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) ulaştırdı.

Güllük'te yaşayan evli ve iki çocuk annesi Sema Doğan “Sabah erken saatlerde yürüyüş yaparken bir carettanın kıyıya vurduğunu hareket edemediğini gördük ve ilgililere bilgi verdik, üzerindeki kabuklar parçalanmıştı, çok yakından ateş edilerek öldürüldüğünü anladık” dedi.

DEKAMER uzmanlarının caretta caretta üzerinde yaptığı incelemede hayvanın pompalı tüfekle vurulmuş olduğu ortaya çıktı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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