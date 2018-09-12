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Carlos Tevez, Messi ve Ronaldo'yu kıyasladı

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‘Ronaldo sabahın köründe salonda çalışırdı ancak, Messi’yi hiç salonda çalışırken görmedim’
Carlos Tevez, Messi ve Ronaldo'yu kıyasladı

Arjantin’in efsane futbolcularından Carlos Tevez, Manchester United’da birlikte oynadıkları dönemden takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo ile milli takımdan arkadaşı Lionel Messi’yı kıyasladı. İki oyuncu arasındaki farklılıkları anlatan Tevez, çarpıcı ifadeler kullandı.

Arjantin milli takımdan arkadaşı Messi ve 2007 ile 2009 yılları arasında Manchester United takımında birlikte top koşturduğu Ronaldo hakkında samimi açıklamalarda bulunan Tevez, ikiliyi antrenman pratikleri yönünden kıyasladı.

Messi ve Ronaldo olağanüstü yeteneklere sahip olduklarının altını çizen Tevez, iki futbolcu arasındaki temel farklılığı Messi'nin doğuştan yetenekli, Ronaldo'nun ise çalışmaya dayalı bir yetenek olarak niteledi.

Messi'yi asla spor salonunda görmediğini belirten Tevez, " Onu antremanlarda hiç topu durdurma veya diğer benzeri çalışmaları yaparken görmedim. Her şeyi doğal. Sadece penaltı atışı çalışırdı. Önceden kullanmazdı ama şimdi köşe vuruşlarından bile inanılmaz vuruşlar yapabiliyor" dedi.

Sezon başında Real Madrid'den ayrılarak Juventus'un yolunu tutan Ronaldo'nun ise spor salonundan çıkmadığını ve herkesten önce tesislerde olup antrenmanlara başladığını söyleyen Tevez, "Kapıları her zaman ilk olarak o açardı. Ne zaman sabah 9'da antrenmana gitsem Ronaldo yine tesislerde olurdu. Eminim ki eğer 7.30'da gitmiş olsam yine orada olacaktı. Bunun üzerine kendime bu heriften nasıl kurtulacağımı sordum. Sonrada bende bir gün saat 6'da tesise geldim ama o halihazırda tesisteydi. Uykuluydu ama tesisteydi" sözleri ile Ronaldo'nun antrenman disiplinine vurgu yaptı.

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