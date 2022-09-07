Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği Yaz Ligi Dün Oynanan Maçlar ile Başladı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği olarak 2022 – 2023 sezonuna tüm takımların ve sporcuların hazırlanması için başlatmış olduğumuz Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği Yaz Ligi dün akşam başladı.

Darts Camiasının efsanevi oyuncusu Uğur Barani’nin uzun bir aranın ardından Darts sporuna Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği Yaz Ligi ile geri dönmesi sporcular arasında büyük sevinçle karşılandı. KKTC Fenerbahçeliler Derneği Takımı oyuncusu olarak geri dönen Uğur Barani, Darts camiasının diğer bir efsanesi Cemal Gingi ile uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldi.