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“Carmel” Kıbrıs’tan farkedilmeden geçti

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Rum basını “Carmel” olarak adlandırılan alçak basınç sisteminin Kıbrıs’tan fark edilmediğini (göze çarpmadığını) ancak sağanak yağışın ise devam ettiğini yazdı.
“Carmel” Kıbrıs’tan farkedilmeden geçti

“Carmel” alçak basınç sisteminin dün akşam saatlerine kadar “yumuşak” geçtiği de belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi “Kar, Yağmur ve Soğuk-Carmel Fırtınası Kıbrıs’tan Farkedilmedi-Kış Sahnesi Sürüyor” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ta tüm sahil şehirlerinde dün akşam saatlerine kadar yoğun yağışın devam ettiğini yazdı.

Trodos’un beyaza büründüğünü, Trodos’a gidenler için polisin “buzlanma” nedeniyle vaktinde geri dönmesi çağrısı yaptığını yazan gazete, yoğun yağış nedeniyle bazı bölgelerdeki yolların sularla dolduğunu ve trafik akışında aksaklıklara neden olduğunu belirtti.

“Carmel” olarak adlandırılan alçak basınç sisteminin fark edilmediğini, Rum Meteoroloji Dairesi’ne göre bugün öğleden sonra itibarıyla da Kıbrıs’ta ayrılmaya başlayacağını belirten gazete, ancak havanın önümüzdeki günlerde de yağmurlu olacağını yazdı.

Habere göre, Rum Meteoroloji Dairesi’nin turuncu alarmı bugün için de geçerli olacak.

Gazete, Limasol’daki kötü hava şartlarının Cumartesi akşamı başladığını ve dün akşam geç saatlere kadar devam ettiğini, dağlık bölgelerde sis görüldüğünü, Limasol-Baf yolunun bazı noktalarının sularla dolduğunu belirtti.

Habere göre Baf bölgesinde sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgar Cumartesi akşamı itibarıyla etkili olurken, Baf-Poli yolunda iki kez taş ve toprak kaymaları yaşandı.

Baf’a bağlı Çada köyünde de şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması oldu.

Öte yandan Haravgi gazetesi “Carmel” sisteminin Trodos’u beyaza bürüdüğünü yazdı.

“Carmel” sisteminin “yumuşak” geçtiğini yazan gazete Rum Meteoroloji Dairesinin turuncu alarmının bugün saat 13:00’e kadar devam edeceğini belirtti.

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