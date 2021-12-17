“Carmel” Olarak Adlandırılan Alçak Basınç Sistemi Kıbrıs’ı Da Etkisi Altına Alacak

“Carmel” olarak adlandırılan alçak basınç sisteminin, hafta sonunda Kıbrıs’ı da etkisi altına alacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, meydana gelecek ve Kıbrıs’ı da etkileyecek olan siklonun (alçak basınç alanı), Cumartesi gecesi geç saatlerden Pazartesi gününe kadar bölgeyi etkisi altına alacağını kaydetti.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi Müdürü Kleanthis Nikolaidis ise konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, “Carmel” isimli alçak basınç sisteminin beraberinde şiddetliden çok şiddetliye varabilecek güneybatı rüzgarları, uzun süreli ve şiddetli fırtınalar ile yüksek yerlere kar yağışı getireceğini, öte yandan dolu yağmasının da ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Nikolaidis, bu hava olayı ve buna eşlik edecek tehlikeli durum yüzünde, Meteoroloji Dairesi’nin turuncu alarm bile verebileceğini ifade etti.

Sistemin, çok ve şiddetli hava olaylarıyla birlikte Pazar günü doruğa çıkacağını söyleyen Nikolaidis, siklonlar oluşmasının sık görülen şeyler olmadığını ve bunların 2-3 yılda bir oluştuklarını anlattı.

Meteoroloji Dairesi’nin, hazırlıklı olmaları için İtfaiye, Sivil Savunma, Polis ve diğer yetkili birimleri uyardığını da kaydeden Nikolaidis, “Carmel” isminin, Yunanistan ve İsrail Meteoroloji Daireleriyle birlikte geçtiğimiz Ekim ayında hava olayları için ortaklaşa oluşturulan listeden ortaya çıktığını da belirtti.

Öte yandan, Dünya Meteoroloji Örgütünün, içerisinde Kıbrıs’ın da yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesi için uzun süreli kış koşullarına atıfta bulunduğunu belirten Nikolaidis, söz konusu bültene göre, 4 Ocak 2022 tarihine kadar olan 3 haftalık sürede, normal seviyelerin üzerinde yağışa neden olacak hava olaylarının hakim olacağını sözlerine ekledi.