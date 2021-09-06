Çarpıcı araştırma: Aşı olmayı neden reddediyoruz?

ABD merkezli Forbes dergisi, ülke çapında yapılan anketlerin analizlerini sayfasına taşıdı. ‘Aşı olmayı kimler ve neden reddediyor?’ başlıklı haberde, ilginç sonuçlar göze çarpıyor…
18-29 YAŞ GRUBU: ABD’de yer alan Kaiser Aile Vakfı’nda yapılan ankete göre, 18-29 yaş grubu arasında aşı olmayı reddedenlerin oranı yüzde 21.
30-49 YAŞ GRUBU: Yine Kaiser Aile Vakfı’nın araştırma sonuçlarına göre, 30-49 yaş grubunun yüzde 19’u hayatının hiçbir döneminde aşı yaptırmayacağını söylüyor.
CİNSİYETLERE GÖRE: Cinsiyetlere bakıldığında erkeklerin yüzde 18’i aşı yaptırmama taraftarı olduğunu açıklarken, kadınlarda bu oran yüzde 10’da kaldı.
TARIM İŞÇİLERİ: ABD’de yapılan araştırmaya göre, tarım işçilerinin yüzde 37’si hayatlarının hiçbir döneminde aşı yaptırmayacağını vurguluyor.
FOX CHANNEL İZLEYENLERİ: ABD’de Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Fox Channel’ın takipçilerinin yüzde 20’si aşı olmaya karşı olduğunu açıkladı.
İLKOKUL-LİSE MEZUNLARI: ABD’de yapılan araştırmalara göre, üniversite okumamış kişilerin yüzde 22’si aşı olmayacağını açıkladı.
AŞI OLMAYI NEDEN REDDEDİYORLAR?
– Aşı olmayacağını açıklayan kişilerin yüzde 75’inin nedeni şüphe. Yapılan araştırmalara göre, aşı olmayı reddedenlerin yüzde 75’i sadece Covid-19 aşısına değil, tüm aşılara karşı ‘şüphe’ duyduklarını aktardı.
– Araştırmalara göre, aşı olmayı reddedenlerin yüzde 36’sı ‘aşının yan etkilerinden’ çekiniyor.
– ABD’de yapılan araştırmalar, aşı olmayı reddeden kişilerin yüzde 22’sinin aşının ‘koruyucu etkisine inanmadığını’ ortaya çıkardı.
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