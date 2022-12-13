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Çarpıcı araştırma: Gençler, daha fazla hastalık izni alıyor

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ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, Milenyum ve Z Kuşağı’nın hastayken çalışma oranları diğer yaş gruplarına göre çok daha düşük.
Çarpıcı araştırma: Gençler, daha fazla hastalık izni alıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, gençlerin ileri yaştakilere göre işten hastalık izni alma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

OnePoll anket şirketinin araştırmasında, Milenyum ve Z Kuşağı'nın hastayken çalışma oranlarının diğer yaş gruplarına göre çok daha düşük olduğu görüldü. Buna göre ABD'lilerin neredeyse yarısı hasta olduklarında iş yerinden izin almaya çekiniyor ancak gençler bu konuda daha cesur.

2000 kişinin katıldığı ankette kendilerini kötü hissettikleri anda izin alarak çalışmaya son vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 41 oldu. Y Kuşağı (Milenyum) ve Z Kuşağı ise işten mazeret izni almaya en yatkın grup olarak dikkat çekti. X Kuşağı ve daha ileri yaştakilerse çoğunlukla hasta olsalar da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Araştırma, Covid pandemisinin çalışanları sağlıkları konusunda daha dikkatli olmaya yönelttiğini, birçok kişinin hasta olmaya başladıklarını hissettikleri anda önlem almaya ve toplum içine çıkmamaya başladığını gösterdi.

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