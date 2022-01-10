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Çarpıcı Araştırma: Grip Olanın Covid-19’a Karşı Koruması Daha Fazla

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İngiltere'nin saygın kurumlarından Imperial College London'da yapılan bir araştırma, T-hücreleri ile Covid-19 arasında dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.
Çarpıcı Araştırma: Grip Olanın Covid-19’a Karşı Koruması Daha Fazla

Imperial College London’da yapılan ve sonuçları bugün açıklanan bir araştırma T-hücrelerinin corona virüsüne karşı koruma oranını mercek altına aldı.

Bilim insanları, Covid-19’a karşı bağışıklığın karmaşık bir konu olduğunu fakat grip olan hastalarda oluşan yüksek T-hücre seviyelerinin Covid-19’a karşı koruma sağlayabildiğini tespit etti.

Antikor seviyelerinin aşılamadan yaklaşık 6 ay sonra azaldığına dikkat çekilirken T-hücrelerinin de korumaya destek sağladığı belirtildi.

2020 yılının Eylül ayında başlayan araştırmalarda aynı evlerde yaşayan 52 kişi mercek altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan aile fertleriyle aynı evde yaşayan ve grip geçiren insanların sağlık durumunu inceleyen uzmanlar, grip olanların 26’sının hastalanmadığını ortaya çıkardı.

Araştırmayı yürüten Dr. Rhia Kundu, “Araştırmamızda grip gibi daha önceden vücuda bulaşan diğer hastalıklardan oluşan yüksek seviyedeki T-hücrelerinin Covid-19’a karşı koruma sağladığını tespit ettik” dedi.

Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmada Covid-19’a karşı yeni aşı geliştirilmesi durumunda şirketlerin T-hücrelerine eğilmesinin olası olduğu da belirtildi.

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