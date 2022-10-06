Çarpıcı araştırma: Instagram’daki annelerin yüzde 95’i bunu yapıyor

Araştırmacılar, Instagram gibi sosyal medya platformlarının, yeni annelere, vücutlarının nasıl görünmesi gerektiğine dair fikirler aşılayarak onların ruh sağlığına zarar verme riskini taşıdığını söyledi.

Yakın zamanda doğum yapmış kadınların, Instagram’da yayınlanan milyonlarca fotoğrafını ayrıntılı olarak inceleyen Avustralya’daki Sidney Üniversitesi’nden bilim insanları, doğum sonrası fotoğrafların %95’inde çatlak izleri ve diğer kusurların olmadığını tespit etti.

Times’ta yer alan habere göre, çatlaklar, yumuşak bir karın, selülit ve sezaryen yaraları gibi doğum sonrası vücutla yaygın olarak ilişkilendirilen özellikler nadiren veya fotoğrafların sadece yüzde 5’inde görünüyor.

Bunun yerine, yeni annelerin spor kıyafetleri, mayoları veya iç çamaşırlarıyla, vücutlarının hızla “eski haline geri döndüğünü” gösterdiği fotoğrafları paylaşmasının daha yaygın olduğu görüldü.

“GERÇEKÇİ OLMAYAN BİR ANNELİK İMAJI”

Görüntülerin yaklaşık yüzde 33’ü, “cinselliği ön plana çıkaran nesnelleştirici bir şekilde” poz veren kadınlardan oluşuyordu.

Genel olarak, bulgular Instagram’ın dergilerde görülen ve gerçekçi olmayan bir “erken annelik imajı” sunduğunu gösteriyor.

Healthcare dergisinde yayınlanan araştırmayı yürüten Sidney Üniversitesi’nden Megan Gow, “Instagram’ın kadınların ruh halini ve vücut memnuniyetini etkileyebileceğini zaten biliyoruz.”

“Doğum sonrası dönemdeki kadınların özellikle vücut tatmininde azalma, yetersizlik duyguları riski altında olduğunu ve bu tür rahatsızlıkların doğum sonrası depresyona yol açabileceğini biliyoruz.”

“Endişemiz, Instagram’da bu tür idealleştirilmiş görüntülere maruz kalmanın zihinsel sağlığa da zararlı verebileceğidir” dedi.