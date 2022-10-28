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Çarpıcı araştırma: Muhafazakar eyaletlerde daha erken ölüm oluyor

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ABD'de yapılan bir araştırma dikkat çekici bazı sonuçlar ortaya çıkardı.
Çarpıcı araştırma: Muhafazakar eyaletlerde daha erken ölüm oluyor

ABD’de yapılan bir araştırma, yaşanılan bölgedeki siyasi liderlerin duruşunun vatandaşların yaşam süresini etkilediğini ortaya çıkardı. New York’taki Syracuse Üniversitesi, Massachusetts’teki Harvard Üniversitesi, Virginia Commonwealth Üniversitesi, Washington Üniversitesi, Austin’deki Teksas Üniversitesi ve Kanada’daki Batı Ontario Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının ortak araştırmasında dikkat çekici sonuçlar öne çıktı.

Plos One’da yayınlanan ve ABD’de yapılan araştırmada, muhafazakar eyaletlerde yaşayanların liberal eyaletlerde yaşayanlara göre daha erken öldüğü sonucu ortaya çıktı. Bilim insanları eyaletlerde uygulanan kuralların ve yasakların etkilerini araştırırken, tamamen liberal bir yönetime geçilmesinin 2019’da 171.030 yaşamı kurtarabileceğini açıklarken, tamamen muhafazakar bir yönetime geçmenin de 217.635 kişinin ölümüne sebep olabileceği belirtildi.

Araştırmada  çevre, çalışma, ekonomik vergiler ve sigara vergileri konusunda daha liberal olan eyaletlerde ölüm oranının çok daha düşük olduğu kayıtlara geçti. Bilim insanları ayrıca ABD’de ortalama yaşam ömrünün gelişmiş ülkelerin çoğundan daha düşük olduğunu da belirtti.

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