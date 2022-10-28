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Çarpıcı araştırma: Olunan Covid-19 aşı sayısı semptomları belirliyor

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili dikkat çekici bir araştırmanın sonuçları yayınladı.
Çarpıcı araştırma: Olunan Covid-19 aşı sayısı semptomları belirliyor

Corona virüsü salgını yeni varyantlar ile yayılmaya devam ederken İngiltere ve ABD’de görevli bilim insanlarının yaptığı ortak bir araştırmanın çarpıcı sonuçları da kamuoyu ile paylaşıldı.

İngiltere’de Covid-19 hastalarının verilerini inceleyen ZOR Sağlık Araştırması, Londra’daki King’s College, Massachusetts General Hospital, Harvard ve Stanford Üniversiteleri’nde görevli bilim insanları dikkat çekici araştırmaya imza attılar. Araştırmada kişilerin yaptırdığı Covid-19 aşısı sayısının hastalığın gidişatı için kritik bir öneme sahip olduğu sonucu ortay açıktı.
Corona virüsü bulaşan kişilerin hastalığı hafif ya da ağır geçirme ihtimallerinin aşılanma sayılarına göre değiştiğini ortaya çıkaran uzmanlar aşılanma sayılarına göre değişen belirtileri ve hastalığın gidişatını bir liste ile yayınladı. Bilim insanları iki doz aşı olanlarla, tek doz aşı olanlar ve hiç aşı olmayanların belirtilerini kıyasladı.

HİÇ AŞI OLMAYANLARDA GÖRÜLEN BELİRTİLER
1- Baş ağrısı
2- Boğaz ağrısı
3- Burun akıntısı
4- Yüksek ateş
5- Geçmeyen öksürük

TEK DOZ AŞI OLANLARDA GÖRÜLEN BELİRTİLER
1- Baş ağrısı
2- Burun akıntısı
3- Boğaz ağrısı
4- Hapşırmak
5- Geçmeyen öksürük

İKİ DOZ AŞI OLANLARDA GÖRÜLEN BELİRTİLER
1- Boğaz ağrısı
2- Burun akıntısı
3- Burun tıkanıklığı
4- Geçmeyen öksürük
5- Baş ağrısı

 

Belirtilerin aşı olanlarda ve olmayanlarda farklılık gösterdiğine dikkat çeken bilim insanları buna rağmen aşı olma durumuna göre belirtilerin süresinin değiştiğini açıkladı. Bilim insanları, “Aşı olmayanlar yüksek ateş daha yoğun görülürken, hastalığın süresi de daha uzun oluyor” ifadesini kullandı.

Bilim insanları aşı olanlarda hastalığın daha kısa geçtiğine de dikkat çekti. Öte yandan araştırmada Covid-19’un ilk çıktığı dönemlerde rastlanan nefes darlığı ve tat-koku kaybı belirtilerinin ise artık çok yaygın olmadığı sonucu ortaya çıktı. Nefes darlığı iki doz aşı olup corona virüsü geçirenlerde 29’uncu sırada yer alırken aşı olmayanlarda ise 30’uncu sırada yer aldı.

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