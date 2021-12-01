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Çarpıcı Pfizer-BioNTech araştırması! İşte en fazla antikor oluşan grup

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Antikorların yaygınlığı üzerine dünyanın en büyük çalışması olarak kabul edilen araştırmaya göre iki doz Pfizer-BioNTech aşısından sonra oluşan COVID-19 antikorunun kadınlarda ve çocuklarda, erkeklere göre daha yüksek olduğu tespit edildi
Çarpıcı Pfizer-BioNTech araştırması! İşte en fazla antikor oluşan grup

Yeni bir çalışma, iki doz Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı yapıldıktan sonra cinsiyetin ve yaşın antikor düzeyleri üzerinde ne kadar güçlü olduğunu belirlediğini ortaya koydu.

KADINLARDA VE ÇOCUKLARDAKİ ANTİKOR DÜZEYLERİ ERKEKLER VE 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERE GÖRE DAHA YÜKSEK

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Texas Biyomedikal Araştırma Enstitüsü ile Verona Üniversitesi uzmanları, COVID-19 aşısı olan kadınlar ve çocuklarda, erkekler ve 65 yaş üstü bireylere göre daha yüksek antikor olduğunu bildirdi.

Bilim insanları, 65 yaşın altındaki kişilerde eşiğin üzerindekilere göre iki kattan fazla antikor seviyesine sahip olduklarını dile getirdi. Bununla beraber zaman içinde antikorların prevalansı (yaygınlık) üzerine dünyanın en büyük çalışması olarak kabul edilen çalışma, aynı zamanda yaş veya cinsiyetten bağımsız olarak herkes için seviyelerin altı ay içinde yüzde 50 düştüğünü gösterdi.

"ANTİKOR SEVİYELERİ YAŞ VE CİNSİYETTEN BAĞIMSIZ OLARAK TÜM İNSANLARDA HIZLA DÜŞÜYOR"

Araştırmayı yürüten Texas Biyomedikal Araştırma Enstitüsünden bilim insanı Brandon Michael Henry, yaptığı açıklamada "Antikor seviyeleri, yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak tüm insanlarda hızla düşmektedir. Çalışmamız, COVID-19 enfeksiyonuna karşı etkili bir bağışıklık tepkisi oluşturmaya ve COVID-19 ölümlerini önlemeye devam edebilmemiz için antikor seviyelerini yüksek tutmalıyız. Bu da tüm yetişkinler için güçlendirici aşıların önemli olacağına dair ek kanıtlar sağlıyor" dedi.

Bulgular, İtalya'da yaşları 21 ile 75 arasında değişen ve iki doz aşı olan 787 sağlık çalışanından oluşan bir gruba dayanıyor.

Araştırmacılar, katılımcıların aşılanmadan önce ve ikinci dozdan bir, üç ve altı ay sonra antikor düzeylerini ölçtüler. Araştırma ekibi, cinsiyetler arasında gösterilen farkın vücuttaki hormonlardan, özellikle de erkeklerdeki testosterondan kaynaklandığını teorize etti.

Basın açıklamasına göre, testosteron doğal olarak bağışıklık sistemini baskılarken, kadınlarda daha yüksek olan östrojen bağışıklık tepkilerini güçlendiriyor.

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