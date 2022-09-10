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Çarpık diş problemine dikkat !

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Ortodonti Uzmanı Doç.Dr.Erol Akın konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Çarpık diş problemine dikkat !

Dişler yalnız görsel açıdan değil aynı zamanda vücudun genel sağlığı açısından da oldukça önemlidir.Çarpışık dişler fırçalama ile yeterince temizlenemez buna bağlı olarak da dişler üzerinde biriken bakteri plağı nedeniyle diş taşı oluşumu,çürük ve  diş eti sorunları meydana gelir.

Diş çarpışıklığı dişlerin yamuk / eğri olması, birbiri üzerine binmiş düz bir sıra halinde olmamasına denir.Hem görsel açıdan  hem de fonksiyon bakımından sorunlara sebep olurlar.Düz olmayan,üst üste binmiş dişler gülüşü olumsuz etkilediği için kişilerde özgüven kaybına yol açarlar.

Çarpışık dişler,çiğnemede ve konuşmada bozukluğa, alt ve üst çenenin doğru kapanmamasına, dişlerde dizilim anormalliklere neden olurlar. Dişlerdeki çapraşıklık ve çeneler arası ilişkideki bozukluklar sonucu çene eklemine aşırı yük biner.Bu durumda da tedavisi güç eklem sorunları,bruksizm (diş gıcırdatma),diş eti çekilmesi,  dişler etkin olarak fırçalanamaması sebebiyle lekelenmiş ve koyu renkli olarak görünüme sebebiyet verirler.Ayrıca çene kemiğinde de erimeler meydana gelebilir.

Çarpışık dişler; genetik yatkınlık, parmak emme, erken süt dişi çekimleri, tedavisi ertelenen çürükler, genetik olarak diş eksiklikleri ya da fazlalıkları, düşmemiş ağızda kalmış fazla süt dişleri gibi...faktörler nedeniyle oluşabilir.

Çarpışık dişlerin tedavisi nedir? 

Doç.Dr.Erol Akın ,''Çarpışık dişlerin tedavisinde ilk olarak nedeni tespit edilmeli ve etken ortadan kaldırılmalıdır.Düşmesi gereken zamanda düşmemiş olan süt dişleri ve fazla olan dişler ağızdan alınmalıdır.Varsa ve gerekliyse kırık ve çürük sorunları giderilmelidir.Daha sonra diş telleri ya da şeffaf plaklarla dişler düzgün ve sıralı hale getirilebilir.Bazı koşullarda ortodontik tedaviye ek olarak  porselen uygulamalar da yapılabilir.En önemlisi çarpışık  dişlerin tedavisi kişiye ve duruma özel planlanmalı ayrıca doktorunun uygun gördüğü şekilde tedavisi yapılmalıdır.''dedi.

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