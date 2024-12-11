Çarpıp kaçtı... Yayanın hastanede tedavisi sürüyor

Güney Lefkoşa’da 21 yaşındaki bir kişinin, 7 Aralık’ta trafikte meydana gelen cinayet girişimiyle ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklandığı bildirildi.
Alithia gazetesi, 7 Aralık akşamı, 46 yaşındaki bir şahsa yolda yürürken bir arabanın çarptığını ve çarpan kişinin kaçtığını; polisin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde aracın sürücüsü olduğu tespit edilen 21 yaşındaki gencin tutuklandığını yazdı.
Haberde, 46 yaşındaki şahsın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
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