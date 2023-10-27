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Çarptığı yayanın hayati tehlikesi sürüyor...

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Lefkoşa’da 18 yaşındaki yayanın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan 20 yaşındaki Nijerya uyruklu M.O.O yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Çarptığı yayanın hayati tehlikesi sürüyor...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Sinan Bal, 21 Ekim 2023 tarihinde saat 19.10 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso caddesi boyunca HP 756 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan M.O.O'nun seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Necipoğlu Ltd. önlerine geldiğinde, o esnada yolu sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Zemzem İclal Büte’ye aracının ön sağ kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, çarpma sonucu yolun sağına doğru savrulan yayanın karşı yönden soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden ve kazayı görüp yol içerisinde duran Hatice Bolat yönetimindeki UG 350 plakalı aracın ön kısmına çarpıp yol içerisine düştüğünü ifade etti.

Polis, kazada ağır yaralanan yayanın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, bilincinin kapalı olduğunu, hayati tehlikesinin bulunduğunu ve yoğun bakıma alındığını söyledi. Polis, zanlının ise kazanın ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alındığını kaydeden polis, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini söyledi. Zanlının kaza anındaki hız tespitinin yapılmadığını, yayanın durumunda düzelme olmadığını, alınacak ifadeler olduğunu ve uyuşturucu testi sonuçlarının çıkmadığını belirten polis, 6 gün ek süre istedi.
Polis memuru, zanlının avukatının sorusu üzerine bölgede yaya geçidi olduğunu ancak Büte’in yaya geçidinden yürümediğini belirtti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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