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Çarptığı yayanın hayati tehlikesi sürüyor...

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Lefkoşa’da 18 yaşındaki yayanın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan 20 yaşındaki Nijerya uyruklu M.O.O teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Çarptığı yayanın hayati tehlikesi sürüyor...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Sinan Bal, 21 Ekim 2023 tarihinde saat 19.10 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso caddesi boyunca HP 756 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan M.O.O'nun seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Necipoğlu Ltd. önlerine geldiğinde, o esnada yolu sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Zemzem İclal Büte’ye aracının ön sağ kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, çarpma sonucu yolun sağına doğru savrulan yayanın karşı yönden soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden ve kazayı görüp yol içerisinde duran Hatice Bolat yönetimindeki UG 350 plakalı aracın ön kısmına çarpıp yol içerisine düştüğünü ifade etti. Polis, kazada ağır yaralanan yayanın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, bilincinin kapalı olduğunu, hayati tehlikesinin bulunduğunu ve yoğun bakıma alındığını söyledi.

Polis, zanlının ise kazanın ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alındığını kaydeden polis, raporun çıktığını, uyuşturucu, alkol veya ilaca rastlanmadığını söyledi. 

Polis, zanlının hız tespitinin ise henüz yapılmadığını dile getirdi. Polis, zanlının 2018 yılında kaza yaptığını, dikkatsiz sürüşten dolayı rapor edildiğini belirtti. Zanlının UKÜ’de Yapa Zeka Mühendisliği bölümü 3. Sınıf öğrencisi olduğunu kaydeden polis, yayanın durumunda düzelme olmadığını da belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 75 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Teminat şartını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi. 

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