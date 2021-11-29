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Çarşamba Hafif, Pazar Ve Pazartesi Günleri Sağnak Yağmur Var

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Çarşamba Hafif, Pazar Ve Pazartesi Günleri Sağnak Yağmur Var
Çarşamba Hafif, Pazar Ve Pazartesi Günleri Sağnak Yağmur Var

Meteoroloji Dairesi, çarşamba sabahı hafif yağmur, pazar ve pazartesi günleri ise sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık  tahmin raporuna göre, hava yarın parçalı çok bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, çarşamba günü parçalı bulutlu, günün ilk saatleri hafif yağmurlu, perşembe günü açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cuma günü parçalı çok bulutlu, cumartesi günü çok bulutlu, pazar ve pazartesi günleri ise parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 23- 26 derece, diğer günlerde ise 19-22 derece dolaylarında seyredeceği, rüzgarın yarın Güney ve Batı, çarşamba günü Kuzey ve Batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesinin beklendiği kaydedildi.

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