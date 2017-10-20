Çarşambadan itibaren yağmur bekleniyor

Açıklamaya göre, hava, yarın az bulutlu, zamanla parçalı az bulutlu; Pazar günü parçalı az bulutlu olacak.
Pazartesi günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Salı günü parçalı bulutlu; Çarşamba ve Perşembe günleri parçalı çok bulutlu ve yağmurlu; Cuma günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklıkları, iç kesimler ve sahillerde 28-31, periyodun ikinci yarısında 24-27 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr önceleri Güney ve Batı yönlerden orta, periyodun ikinci yarısında Güney ve Doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.
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