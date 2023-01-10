Çarşambaya kadar geçerli olacak olan meyve ve sebze fiyatları açıklandı!

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komitenin, haftanın 3 günü “toptan” satış fiyatlarını duyuracağını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bununla birlikte çok yakında hayata geçecek olan Hal Yasası’na hazırlık yapıldığı ve tüketicinin fiyatlar hakkında bilgi edinebileceği ifade edildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, EK: E.T.(K-I)674-2019 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca, yeni bir “toptan” satış fiyat duyurusu yapılana kadar, bir önceki fiyatların geçerli olacağını hatırlattı.

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