  • BIST 2.057,25
  • Altın 786.72136
  • Dolar 13.5553
  • Euro 15.5061
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

CAS Alacaklıları 28 Şubat’a Kadar Borç İspatı Yapmaya Çağrıldı

» »
CAS Alacaklıları 28 Şubat’a Kadar Borç İspatı Yapmaya Çağrıldı
CAS Alacaklıları 28 Şubat’a Kadar Borç İspatı Yapmaya Çağrıldı

Tasfiye halindeki Cyprus Airport Services Ltd’den (CAS) alacaklı olanlar, 28 Şubat’a kadar, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne alacak talebi olarak borç ispatı yapmaya çağırıldı.


Konuyla ilgili CAS Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru Olgun Yetişmiş tarafından yapılan duyuruda, alacak talebinin posta ücreti ödenmiş mektup ya da elden yapılabileceği dile getirildi. 


Alacak talebinin bir yemin takriri ile desteklenmesi ve alacaklının ya da yetkili temsilcisinin açık adresini içermesi gerektiği dile getirilen duyuruda, taleplerini 28 Şubat’a kadar iletmeyenlerin alacak başvuru haklarını kaybedeceği uyarısında bulunuldu.


Alacak talepleri hakkında verilen kararların hem iadeli taahhütlü posta ile bildirileceği hem de Resmi Kabz ve Mukayyitlik Dairesi ilan panosu ve internet sayfasında ilan edileceği kaydedilen duyuruda konuyla ilgili detaylı bilgiye de yer verildi. habere-eklenecek---e-a-cas--alacak--duyuru--imzali.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 30 Numuneden 28' i Temiz14 Ocak 2022 Cuma 15:34
  • 1237 Öğrenci 157 Öğretmen Pozitif14 Ocak 2022 Cuma 15:25
  • Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun 15 Ocak Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Mesajı14 Ocak 2022 Cuma 15:08
  • Dr. Fazıl Küçük, vefatının 38. yılında anılıyor14 Ocak 2022 Cuma 13:45
  • Özyiğit: Kaliteli, Güvenli ve Erişilebilir Sağlık Hizmeti Verilecek14 Ocak 2022 Cuma 13:37
  • Cumhurbaşkanı Tatar, TVNET canlı yayınında gazeteci Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtladı14 Ocak 2022 Cuma 13:32
  • SEK Başkanı Matsas: 60 Kıbrıslı Türk Turizm Alanında İş Buldu14 Ocak 2022 Cuma 13:10
  • Laboratuvarlar İnisiyatifi: Test kitleri uluslararası onay belgeli14 Ocak 2022 Cuma 13:06
  • İskele’de “Gocasını Bişiren Gadın” adlı oyunu sahnelendi14 Ocak 2022 Cuma 13:04
  • Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda Dr. Fazıl Küçük’ü anma töreni düzenlendi14 Ocak 2022 Cuma 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti