CAS çadırını bu kez yağmur suyu bastı

Mahkeme kararı ile tasfiye edilen CAS’da sorun ve sıkıntılar devam ediyor.

Mahkeme kararı ile tasfiye edilen CAS’da sorun ve sıkıntılar devam ediyor. İşsiz kaldıkları ve 4’lü koalisyon hükümeti tarafından sorunlarına çare üretilmediği için açlık grevi başlatılan CAS çalışanlarını bukez yağmur vurdu.

Havaalanı girişindeki çember yanında eylemlerini sürdüren CAS çalışanlarının kurmuş olduğu çadırı bukez yağmur suyu bastı. Hamile bir kadının da bulunduğu çadırda eylem yapan CAS çalışanlarının büyük sıkıntı yaşadığı ve soğuk hava nedeniyle hasta olma ile yüz yüze kaldıkları öğrenildi.

Koalisyon hükümetinden, sorunlarına çözüm bekleyen CAS çalışanları, soğuk ve yağmura rağmen eylemlerini sürdürdükleri gözlemlendi