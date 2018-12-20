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CAS Çalışanları Açlık Grevine Başladı

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Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin CAS şirketinin tasfiyesine karar vermesinin ardından, CAS çalışanları, Ercan Havalimanı girişindeki çemberde açlık grevine başladı.
CAS Çalışanları Açlık Grevine Başladı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin CAS şirketinin tasfiyesine karar vermesinin ardından, CAS çalışanları, Ercan Havalimanı girişindeki çemberde açlık grevine başladı.

 

CAS çalışanları adına Erkut Öznergiz, BRT’de yayınlanan “Burası Önemli” programına katıldı.

 

Öznergiz, CAS’la ilgili süreci anlatarak, gelinen noktada çalışanların tazminatlarının ve 6 aylık maaşlarının ödenmediğini belirtti.

 

Hükümete tanıdıkları sürenin dolduğunu ve Ercan Havalimanı girişindeki çemberde açlık grevine başladıklarını kaydeden Öznergiz, başka çareleri kalmadığını ve çıktıkları bu yolda kararlı olduklarını söyledi.

 

Öznergiz, “Tazminatlarımızı almak en doğal hakkımızdır. Bu hakkımızı istiyoruz. Diğer batan kurum ve kuruluşlarda çalışanlara ne yapıldıysa bize de uygulanmasını istiyoruz” dedi.

 

CAS çalışanları adına konuşan Erkut Öznergiz, açlık grevine 30 kişi ile başladıklarını ama bu sayının her geçen gün artacağını dile getirdi.

 

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