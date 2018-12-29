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CAS çalışanları açlık grevini askıya aldı

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CAS çalışanları, 20 Aralık’ta başlattıkları açlık grevini askıya aldı.
CAS çalışanları açlık grevini askıya aldı

 

Ercan Havalimanı önünde basın toplantısı düzenleyen CAS çalışanları , Başbakan Tufan Erhürman’ın 2019 yılında, CAS çalışanlarına devlette işçi ve sözleşmeli personel alımında niteliklerine göre öncelik tanınacağı açıklamasınndan memnun kaldıklarını, iyi niyet göstergesi olarak açlık grevini askıya aldıklarını açıkladılar.

Çalışanlar buna rağmen eylemlerinin tüm hakları alınıncaya kadar devam edeceğini de söylediler.
CAS çalışanları sözcüsü Erkut Öznergis , hükümet ile olan diyaloglarının 2 Ocakta yeniden başlayacağını kaydetti.

Erkut Öznergis Başbakan Tufan Erhürman’ın BRT’de CAS çalışanları ile yaptığı açıklamadan memnun kaldıklarını, iyi niyet göstergesi olarak 20 Aralık’ta başlayan açlık grevini askıya aldıklarını kaydetti.

Öznergis hükümket yetkilileriyle 6 aydan beridir gerçekleştirdikleri görüşmelerde CAS personelinin tazminatları, özlük hakları ile birlikte maaşlarının da bir an önce verilmesini talep ettiklerini anımsatarak, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın yurt dışında olması ve yıl sonunun gelmesinden dolayı sürecin uzadığını kaydetti.

Öznergis “Başbanımızın dün akşam yapmış olduğu BRTK’deki açıklamsı neticesinde CAS ltd personelinin 2019 yılı içerisinde geçici ve sözleşmeli statüsünde eksik olunan yerlere, nicelik ve niteliklerine göre istihdam edileceği sözü verildi. Biz de iyi niyet göstergesi olarak Ercan’da yapmış olduğumuz açlık grevini askıya alıyoruz, yine iyi niyet göstergesi olarak iki olan çadırlarımızın bir tanesini sökeceğiz ve 2 ocak itibarıyle bakanlarla olan diyaloglarımıza devam ederek, 133 CAS çalışanının bir an önce devlettte uygun olan nicelik ve niteliklerine göre istihdam sağlanması adına savaşımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

CAS çalışanları olarak yolun başında olduklarına vurgu yapan Öznergis, eylemlerinin tüm hakları verilinceye kadar, maaşları ve tazminatları ödeninceye kadar Ercan havalimanı önünde süreceğini kaydetti.
Öznergis Yılbaşına aileleri ile birlikte güzel girme arzusunda olduklarını da kaydederek , hükümetin kendilerine yardımda bulunması arzusunu dile getirdi.
Öznergis, “31 aralık günü belki bize en azından yılbaşını ailelerimizle birlikte geçirebileceğimiz kadar bir miktar para yatırılabilir. Buna ek olarak Başbakanlığın girişimlerden sonra Evkafın yaptığı bir miktar erzak yardımı ile yılbaşına girebileceğiz” dedi.

Öznergis kendilerine bugüne kadar maddi manevi destek sağlayanlara teşekkür de etti.

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