CAS çalışanları meclis önünde eylem yaptı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Emek-İş’te örgütlü CAS çalışanları Cumhuriyet Meclisi önünde eylem düzenledi.

Çalışanlar bu sabah 09.00’dan itibaren Ercan Havalimanı’nda uyarı grevi başlatmıştı. Grev saat 21.00’e kadar sürecek.

Meclis önünde saat 11.00’de başlayan eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi, Bağımsızlık Yolu, KTOEÖS ve Dayanışma da destek verdi.

Polis Meclis önü ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, yolu kesip açıklama yapan eylemciler Lefkoşa’daki trafiğin aksamasına neden oldu, Köşklüçiftlik bölgesinde uzun araç kuyrukları oluştu.

FELEK

DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek eylemde yaptığı konuşmada, son 1 ay içerisinde 32 CAS çalışanının gayrı yasal ve İş Yasasıyla, Anayasaya da aykırı bir şekilde işten durdurulduğunu ve bunun sorumlularının yargı önünde hesap vermesi gerektiğini savundu.

Felek, konuyla ilgili her türlü hak ve hukuk mücadelesini de sürdüreceklerini dile getirerek, mücadelenin emek mücadelesi olarak bir bütün olduğunu ifade etti.

Söz konusu hukuk dışı uygulamaları unutmayacaklarını ve günü geldiğinde hesabını soracaklarını dile getiren Felek, yarın akşama kadar sendikadan istifa etme tehdidi yaydığını ileri sürdüğü UBP-DP hükümetini kınadıklarını söyledi.

Felek, toplu sözleşme ve sendikalaşma hakkı kazanılana kadar mücadelenin süreceğini, teslimiyet olmayacağını, çalışanların satın alınamayacağını ve emeğe saygısı olmayanlara bu saygının öğretileceğini vurguladı.

AŞAM

EMEK-İŞ Başkanı Koral Aşam da Meclis önünde süren mücadelenin emekçilerin toplu mücadelesiyle eş olduğunu belirterek, sermayedarlar ve işverenlerin yanında olanların kendi yazdıkları yasaları dahi uygulamadıklarını savundu.

İş Yasasında bulunan hakları uygulatmayan yöneticilerin CAS özelinde gösterdiği direncin korku kaynaklı olduğunu iddia eden Aşam, hükümet yetkililerinin 10 gündür soğukta oturma eylemi yapan çalışanların yanına uğramadığını, fakat çalışanların sonuna kadar direneceğini ifade etti.

“Tüm tehdit baskı ve işten atmalara rağmen” çalışanların sokakta olduğuna işaret eden Aşam, gökten taş da yağsa mücadeleden vazgeçmeyeceklerini, sorunun emekçileri köle olarak görmek, sendikalaşmaya tahammülsüzlük olduğunu söyledi ve diğer sendikaları da CAS çalışanlarına desteğe çağırdı.

GÖKÇEBEL

Sendikalar adına konuşma yapan KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel örgütlendi diye tüm hakları elinden alınarak sokağa itilen ülkenin geleceği genç insanlarına bu tür bir muameleyi reva görenleri kamuoyu vicdanına hapsettiklerini söyledi.

İnsanların iş ve maaş garantisi istemesinin, sendikalaşma hakkına sahip çıkmak istemesinin haklı bir durum olduğunu kaydeden Gökçebel, idarecilerin bugün ortada olmadığını, uyuşmazlıkların başlıca sorumlusunun da Çalışma Bakanlığı olduğunu savundu.

Gökçebel, “Çalışanların onurlarını satın alamazsınız, buraya hapsedemezsiniz, köleleştiremezsiniz” diyerek, hükümetin 3 büyük işadamının sözcülüğünü yaptığını, vergi afları çıkardığını, yasaları ve Anayasayı tanımadığını iddia etti.

Toplumun artık en küçük bir olayda dahi tepkisini dile getirmeye başladığını belirten Gökçebel, artık halkın sabrının sınırının zorlandığını ve sonuç alınana dek eylemlerin süreceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından CAS’daki süreci konu alan skeç, CAS çalışanları tarafından oynandı.