CAS çalışanlarının Başbakanlık önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor

CAS Sözcüsü Okan Eroğlu TAK’a yaptığı açıklamada, bir sonuç alınana kadar eylemin açlık grevine varana kadar daha da geliştirileceğini söyledi.

Eroğlu, CAS çalışanları hakkında gündemde bazı çalışmalar olduğu bilgisini aldıklarını fakat ellerine yazılı bir bilgi ulaştırılmadığını da belirtti.

Daha önce bir kararla işten durdurulan 134 kişiden 16’sının istihdam edildiğini kaydeden Eroğlu, bunun devamını beklediklerini, kararlı olduklarını belirtti.

Eroğlu, bir sonuç çıkana kadar eyleme devam edeceklerini ifade ederek, artık işsiz olmaya tahammüllerinin kalmadığını sözlerine ekledi.