Casillas tarihe geçti; Juventus turladı

Casillas, Paolo Maldini ile paylaştığı "Avrupa kupalarında en çok maça çıkan futbolcu" unvanını, 175 karşılaşmayla tek başına ele geçirdi

İtalyan kulübü Juventus, deplasmanda 2-0 kazandığı mücadelenin rövanşında, Portekiz temsilcisi Porto'yu ağırladı.

Porto'nun savunma oyuncusu Maxi Pereira, 40. dakikada gelişen Juventus atağında, kaleye giden topu eliyle kesince hem penaltıya sebep oldu, hem de takımını 10 kişi bıraktı.

Penaltı atışını gole çeviren Dybala, Juventus'un 42. dakikada 1-0 öne geçmesini sağladı. Sahadan 1-0 galip ayrılan Juventus, son 8 takım arasına girdi.

Casillas, rekorun tek başına sahibi

2015 yazında, 16 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den ayrılarak Porto'ya giden İspanyol kaleci Iker Casillas, Paolo Maldini ile paylaştığı "Avrupa kupalarında en çok maça çıkan futbolcu" unvanını, 175 karşılaşmayla tek başına ele geçirdi.