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Casino çalışanları bin 500 TL katkıya başvuramayacak

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Casino çalışanları bin 500 TL katkıya başvuramayacak
Casino çalışanları bin 500 TL katkıya başvuramayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu işletmeleri kapanan yerlerin çalışanlarına bin 500 TL’lik devlet katkısının Mayıs ayı başında verileceğini söyledi.

Dün katıldığı bir televizyon programında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,  bin 500 TL’lik devlet katkısından 3’üncü ülke vatandaşlarının da yararlanacağını söylerken, sektör ayrımı yapmayacaklarını belirtti.

Sadece Casino çalışanlarının kapsam dışında bırakıldığı belirten Sucuoğlu, “Arkadaşlarla yaptığımız toplantıda onlar 1-2 ay destek alabilir diye düşündük” dedi.

Casino çalışanlarının kapsam dışında bırakıldığını duyan casino çalışanları sosyal medyada karara tepki gösterdi.

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