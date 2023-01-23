Casino İşletmecileri Birliği: 'Bunu devlet de biliyor. Siz de bilin istedik'

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), ülkedeki casinolarda düzenlenen polis baskınlarına tepki amaçlı bir yazılı açıklama yaptı.

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre 2022 yılı içerisinde KKTC vatandaşlarının yaklaşık 2 milyon kez Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığının belirtildiği açıklamada, “Ancak bu geçişlerin kaç tanesinin Güney Kıbrıs’taki casinolara ziyaret için olduğunu bilmiyoruz. Bunu devlet de bilmiyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Ancak bir şeyi çok iyi biliyoruz. Kendi casinolarımızda düzenlenen polis baskınlarından tedirgin olan birçok vatandaşımız Güney Kıbrıs’a geçerek casinolara gitmektedir. Bunu devlet de biliyor. Siz de bilin istedik” denildi.