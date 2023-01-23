  • BIST 5.366,42
  • Altın 1157.113
  • Dolar 18.8058
  • Euro 20.4097
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Casino İşletmecileri Birliği: 'Bunu devlet de biliyor. Siz de bilin istedik'

» »
Casino İşletmecileri Birliği: 'Bunu devlet de biliyor. Siz de bilin istedik'
Casino İşletmecileri Birliği: 'Bunu devlet de biliyor. Siz de bilin istedik'

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), ülkedeki casinolarda düzenlenen polis baskınlarına tepki amaçlı bir yazılı açıklama yaptı.

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre 2022 yılı içerisinde KKTC vatandaşlarının yaklaşık 2 milyon kez Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığının belirtildiği açıklamada, “Ancak bu geçişlerin kaç tanesinin Güney Kıbrıs’taki casinolara ziyaret için olduğunu bilmiyoruz. Bunu devlet de bilmiyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Ancak bir şeyi çok iyi biliyoruz. Kendi casinolarımızda düzenlenen polis baskınlarından tedirgin olan birçok vatandaşımız Güney Kıbrıs’a geçerek casinolara gitmektedir. Bunu devlet de biliyor. Siz de bilin istedik” denildi.

v2gazno2_1674464554.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir haftada 71 kaza, 1 ölü, 23 yaralı23 Ocak 2023 Pazartesi 16:55
  • Baybora: Okul sporları paylaşımcı ve kapsayıcılıktan uzak23 Ocak 2023 Pazartesi 16:13
  • Denktaş’a ‘yılın siyasetçisi’ ödülü23 Ocak 2023 Pazartesi 16:02
  • Başkanlar ‘uzlaşı’ arıyor!23 Ocak 2023 Pazartesi 15:29
  • Tıp-İş: Hükümetin ivedilikle ulaşabildiği her ülkeden ilaç tedarik etmesi gerek23 Ocak 2023 Pazartesi 15:20
  • Erhürman: Elektrikte amacınız nedir?23 Ocak 2023 Pazartesi 15:08
  • KKTC'de bir haftada 8 yangın23 Ocak 2023 Pazartesi 15:00
  • Özkan Hasan hayatını kaybetti23 Ocak 2023 Pazartesi 14:53
  • Vahim Zarar ve Ciddi Darp23 Ocak 2023 Pazartesi 13:34
  • Memur-Sen, 93 kadro için Maliye Bakanlığı'ndan yetki alındığını açıkladı23 Ocak 2023 Pazartesi 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti