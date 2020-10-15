Casino İşletmecileri Birliği: “Seçim Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimize zarar vermemeli”

Casino İşletmecileri Birliği (CİB) cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yazılı açıklama yaparak, seçimlerin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilere zarar vermemesi gerektiğini kaydetti.

Konuyla ilgili Casino İşletmecileri Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada “Seçimlerin, KKTC halkının bugüne kadar yanında duran, haklarını koruyan ve savunan, her koşulda desteğini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerine zarar vermesine müsaade edilmemesi gerektiği” değerlendirmesinde bulunuldu.

“KKTC ekonomisine yıllık 700 milyon dolarlık katkımızla; 8 bin 500 kişilik istihdamımızla ülkemizin en önemli aktörlerinden biri olan sektörümüz, tüm bu başarılarının arka planında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının bilincindedir” denilen açıklama şöyle sürdü:

“KKTC’nin dünyaya açılan kapısı, diğer bir deyişle nefes borusu olan Anavatan Türkiye’mizin, ülkemize yapmış ve halen devam eden altyapı yatırımları sayesinde elde edilen ekonomik gelişmeyi kimse inkar edemez.

Ekonomimizden, güvenliğimize, sağlımızdan eğitimimize kadar her an yanımızda olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir zeminde devam etmesi ülkemiz için olmazsa olmaz bir koşuldur.

Kritik bir noktaya gelen gerek Kıbrıs müzakereleri gerekse Doğu Akdeniz’de devam etmekte olan hidrokarbon çalışmalarında yanımızda duran, haklarımızı koruyup bizlere destek olan Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle zarar görmesine müsaade etmemeliyiz

KKTC halkının, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde bu hassasiyetleri göz önüne alarak, KKTC-Türkiye ilişkilerini saygı ve sevgi içerisinde yürütecek adaya oy vereceğinden eminiz. Gelecek güzel günler Türkiye ile birlikte ülkemiz KKTC’nin olacaktır ”