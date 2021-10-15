Casino işletmecisi Halil Falyalı hakkında ‘darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma’ iddialarıyla çıkarıldığı mahkemede 3 gün tutukluluk verildi.

Polis tarafından 4 gün boyunca arandıktan sonra dün gece Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim olan Falyalı, bugün öğle saatlerinde mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme Falyalı’ya, hakkındaki “darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma” suçlamaları sebebiyle 3 gün tutukluluk verdi. Mahkemede, Falyalı ile birlikte zanlılar H.A, T.G. ve S.B de hazır bulundu.

Dün akşam polise giderek teslim olduğu belirtilen iş insanı, mahkemeye tutuklu bir şekilde getirildi.

Olay neydi?

Girne’de faaliyet gösteren Halil Falyalı’ya ait Les Ambassadeurs adlı kumarhanede çalışan kasa sorumlusu Turgut Katırcı’nın, son 6 ayda iş yerine ait 140 bin doları sahtekârlıkla çaldığı iddia edilmiş, Katırcı kumarhane çalışanları tarafından önce alıkonulması ardından da darp edilmesi ve zorla vekalet imzalatılması iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.