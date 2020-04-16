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Casino sahipleri vergileri ödemiyor! Yargıya gidiyor! Çalışanlar aç kalabilir!

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Casino sahipleri vergileri ödemiyor! Yargıya gidiyor! Çalışanlar aç kalabilir!
Casino sahipleri vergileri ödemiyor! Yargıya gidiyor! Çalışanlar aç kalabilir!

Casino İşletmecileri Birliği’nden yapılan açıklamada, “Ekonomik Tedbir Paketinde” personel istihdam desteği ödemelerine Casino sektör çalışanlarının dahil edilmemesinin adil olmadığı ifade edilerek, konuyu yargıya taşıyacakları duyuruldu.

Bakanlar Kurulu dün toplanarak Casinocuları da içeren bazı kararlar almıştı

İşte o kararlar

CASİNO ÇALIŞANLARIN ŞARTLI 800 TL

- Casino çalışanları da bu katkıdan yararlanacak ama 800 TL gibi farklı bir ödeme ile yararlanabilecek.

- Casinoların vergi ve benzeri ödemeleri yapması şartıyla bu katkıdan yararlanabilecek.

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