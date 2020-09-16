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Casino'da çip çalan zanlı teminata bağlandı

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Casino'da çip çalan zanlı teminata bağlandı
Casino'da çip çalan zanlı teminata bağlandı

Girne’de faaliyet gösteren Lord Palace isimli Casino'ya kumar oynamak için giden ve fiş çaldığı tespit edilen zanlı İsmail Coşkun dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren kadın polis memuru Süleyman olayla ilgili bulguları aktardı. Talu,5 Eylül 2020 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren Lord Palace isimli Casino'dan alınan şikâyette casinolarına müşteri olarak gelen zanlı İsmail Coşkun'un 1000 dolarlık oyun çipi satın aldığını 560 dolar kazandığını fakat kasaya gittiği zaman 3050 Dolar karşılığı olan oyun çipini kasada nakite çevirmeye çalıştığı bilgisi alınması üzerine bilahare Adli Şubeye celp edilen zanlının, mesele ile ilgili sorgulandığı sırada kazanmış olduğu çiplerin 1500 Dolarlık kısmını casinonun tuvalet kısmında bularak sirkat ettiğini söylediğini aktardı. Polis, ancak incelenen kamera görüntülerinde zanlının söz konusu tarihte tuvalete hiç gitmediğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis ayrıca incelenen kamera görüntülerinde zanlının 4 Eylül 2020 tarihinde 950 dolarlık çip satın aldığı 450 dolarlık oyun oynadığını kasada ise 4,150 dolarlık çipi nakide çevirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıyla birlikte hareket eden iki suç ortağının olduğunu ancak söz konusu şahısların yurt dışına çıkış yaptığını söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkede turist olarak bulunduğunu teminata bağlanmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının 12 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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