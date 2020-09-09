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Casino'da fazladan fiş bozdurmaya çalıştı...Tutuklu yargılanacak

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Casino'da fazladan fiş bozdurmaya çalıştı...Tutuklu yargılanacak
Casino'da fazladan fiş bozdurmaya çalıştı...Tutuklu yargılanacak

Girne’de faaliyet gösteren LordPalace isimli Casino'ya kumar oynamak için giden ve fiş çaldığı tespit edilen zanlı İsmail Coşkun Ek tutukluluk süresi talebi ile dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) –

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren kadın polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı. Artan 5 Eylül 2020 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Girne’de faaliyetgösteren LordPalace isimli Casino'dan alınan şikâyette casinolarına müşteri olarak gelen zanlı İsmail Coşkun'un 1000 dolarlık oyun çipi satınaldığını 560 dolar kazandığını fakat kasaya gittiği zaman 3050 Dolar karşılığı olan oyun çipini kasada nakite çevirmeye çalıştığıbilgisi alınması üzerine bilahare Adli Şubeye celp edilen zanlının, mesele ile ilgili sorgulandığı sırada kazanmışolduğu çiplerin 1500 Dolarlık kısmını casinonun tuvalet kısmındabularak sirkat ettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis soruşturma kapsamında Lordpalacecasino da incelenen kamera görüntülerinde zanlının4 Eylül 2020 tarihinde 950 dolarlık çip satın aldığı 450 dolarlık oyunoynadığını kasada ise 4,150 dolarlık çipi nakide çevirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini zanlının çipleri nasıl temin ettiğinin araştırılacağını belirterek zanlının soruşturmanın selameti açısından 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşınzanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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