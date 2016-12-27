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CAS'tan durdurulan 32 kişi oldu

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CAS'tan durdurulan 32 kişi oldu
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), dün bir CAS çalışanının daha işten çıkarıldığını, böylece işten çıkarılanların sayısının 32’ye yükseldiğini açıkladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), dün bir CAS çalışanının daha işten çıkarıldığını, böylece işten çıkarılanların sayısının 32’ye yükseldiğini açıkladı.

Dev-İş Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, CAS’ta suların bir türlü durulmadığı belirtilerek, hükümet ve yönetim kurulunun çalışanların sendikalaşmalarına ısrarla karşı çıkmaya devam ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, Genel Müdür Fikret Çavuşoğlu’nun “bundan sonra işten çıkarma öngörülmüyor” yönündeki açıklamaları yaptığı gün sendikadan istifa etmeyip, “eylem yerine gitti”  diye bir CAS çalışanının daha işine son verildiği savunuldu.

CAS’ta sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi için Meclis önünde başlatılan süresiz eylemin 8. gününe girdiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün ise Genel Müdür Fikret Çavuşoğlu aldığı talimatlar doğrultusunda kendilerinin hazırlamış olduğu şablon istifa kâğıtlarla çalışanlar arasında dolaşarak toplu istifa örgütlemeye çalışıyor. Yaşanan ve yaşanmakta olan tüm faşizan baskılara rağmen CAS emekçileri direniyor. Yılmadan, kararlılıkla Meclis önündeki oturma eylemini sürdürerek haklarına sahip çıkıyor.”

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