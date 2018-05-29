CAS’tan, TacanReynar’a, oradan da seçime !...

Arada bir - Taner Ulutaş

KKTC ismini verdiğimiz coğrafyada, ülkeyi yönettiğini iddia eden bir kısım hükümet bireylerinin yetenek yoksunu olmasından mı? Yoksa demiri kesen emirin yarattığı doğrama budama işleminden korktuğu için mi bilinmez, öyle işlere acemice imzalar attılar ki, hepimize ört ki ölem dedirttiler.

Cebi zengin fakat ruhu fakir olan insanların, her şeyin fiyatlarını bilmesi, ancak değerlerini bilmemesi nedeni ile Kıbrıs Türk Hava Yolları gibi değerli kurumlarımızı yitirdik.

KTHY battıktan veya kimilerine göre batırıldıktan sonra bir kısım çalışan yer hizmeti veren CyprusAirport Services kısa adı ile CAS’a devredildi. CAS bir süre hizmet verdikten sonra Atlasglobal Havayolu Şirketi'nin sefer sayısını 32'den 24'e düşürme kararından sonra iş kapasitesi azalan CAS çalışanları zora girdi. Bugün kapatılacak denilen CAS’ta çalışan maaş alamıyor. Herkes başının çaresine bakmak için iş arayışı içerisine girdi.

Kapatılacak denilen CAS’a bizim Minik Kuşlar bir ortak bulundu ve kapatılmayacak diyor. Ortağın ismi şimdilik gizli tutuluyor. Ancak sorun ortak bulup bulmamakta değil. Sorun, çalışanların maaşlarını alamamasına karşın, CAS’ı idare edenlerin, ailelerine bile kiralık araç kiralayıp, gezip tozmalarındadır. Gönlünü yıkayıp arıtmamış olanların, habire abdest alıp vicdanlarını rahatlamalarını beklemek abesle iştigal etmekle sanırım eş anlamlıdır. Ve çalışan bir dilim ekmeğe muhtaç bırakılırken bir kısım elit tabakanın, ekmek bulamazsanız ‘Kek’ yiyin vaazlarından sonra bir elleri balda bir ellerinin balda yaşaması da sanırım kabul edilebilecek bir durum değil.

İhtiyaç fazlalığına sırf oy için imza atan siyasiler, sorunları devletin ve çalışanın sırtına yüklemesi, CAS’ı bugünkü durumuna getirdi. Gelirin, giderini karşılamadığı bu günlerde, elit tabakanın, masasında kuş sütü bile eksik değilken, çalışan fakir insanların sofrasında, ekmek ile zeytinin bile zar, zor olması kabul edilecek bir durum değil.

Nerde bu devlet diyenlere, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın devletin namusunu kurtarması için ‘Devlet burada’ demesi bekleniyor.

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Bu ülkede yapılanları, yaşananları halının altına süpürüp, ellerini yıkadıktan sonra cibillah Allah Kerim hiçbirşeyden haberi olmamış gibi davrananlar, bu ülkenin yetiştirdiği düzgün yargıçlardan birisi olan TacanReynar’ın istifasına da dudak bükerek eğil de gülle geçsin kitabından başlarını kaldırmadılar.

TacanReynar, böylesi bir düzende görevime devam etmeyi uygun görmedim. Daha sonra yaşadıklarımı kaleme alacağım demesi, bir yerlerden gelen baskının ve emrin esintilerin eseri olsa gerek.

Allah Kerim diye diye bu günlere geldik. Ancak geldiğimiz bu günlerde ‘Kerim’in kuyusunun da derin olduğunu ve çıkamadığımızı gördük. Verilen emir sonrasında Venedik zamanından kalma ‘Dikili Taş ‘ altında, saf tutan ‘Emir Erlerimiz’ artık denizin bittiğini görmelidir. Ana emreder evlat uygular durumundan, Kardeş söyler kardeş onun ile birlikte uygunsa yapar,durumuna geçme zamanının geldiğini görmesi gerek. Tarikatların cirit attığı buralarda artık örümcek kafalıların eğitime zarar vermeye başladığını dile getirmeli. Getirmeli ama tabiki yürek ve cesaret varsa. Ve tabi ki koltuk korkusu yoksa.

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Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği seçimi ile ilgili çalışmalar hız kazandı. Başkan adayları yaptıklarını ve yapacaklarını dile getirirken belediye meclis üyeliği adayları da sosyal medyayı olabildiğince kullanmaya başladı.

Tabi önemli olan, birinin gelip, birinin gitmesi değil. Birinin gelip, yanlış yapılanlar varsa hepsini silmesidir. Ancak andilla koyup baktığımız zaman yapılan yanlışlıklar değil Ali Cengiz oyunlarının rağbette olduğuna tanık oluyoruz. Birçok köyde ikamet etmeyen birçok kişi, muhtarlara başvurarak biz burada oturuyoruz. Bize ikamet belgesi ver diyor. Vermeyince de muhtar ile papaz oluyor. Arkadaşlar bir seçime bir defa olsun endekgöndek karışmasın diye dua ediyoruz. Ancak bunu bile becerme yeteneğinden yoksunuz. Bırakın herkes bu yarışta adil bir şekilde yarışsın. Hakkı olan da bu yarışı kazansın.

Adalet diye bağırıyoruz. Ancak yaptıklarımız ile Adalet ablayı sinirden öldürdük. Adil bir yarış derken, Adil amca yapılanlara bakarak böyle adil bir yarışa nalet olsun diyerek öfkeden kalp krizi geçirdi ve yoğun bakıma kaldırıldı. Hak, hukuk diyenlere sinirlenen Hakkı dayının da hakkın rahmetin kavuştuğunu öğrendik.

Ali Cengiz, oyunlarına devam edip, çalım atmaya devam ederse sanırım ‘Umut’ da bisikleti ile arabanın altında kalacak ve kırılmadık kemiği kalmayacak.