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Casus balonlar, uydular ve uçan cisimler: Bizi yukarıdan kimler izliyor?

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ABD’nin Montana eyaletinin en büyük kenti Billings’te yaşayanlar gökyüzüne bakıp, “büyük beyaz bir dairenin” fotoğraflarını çekiyorlardı.
Casus balonlar, uydular ve uçan cisimler: Bizi yukarıdan kimler izliyor?

Bunun Çin’in casusluk amacıyla gönderdiği iddia edilen balonlar olduğunun ortaya çıkmasından günler sonra, üç uçan cisim daha ABD tarafından düşürüldü.

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