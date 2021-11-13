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“Casus Van” Şirketine 925 Bin Euro İdari Para Cezası

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“Casus Van” Şirketine 925 Bin Euro İdari Para Cezası
“Casus Van” Şirketine 925 Bin Euro İdari Para Cezası

 Güney Kıbrıs’ın Kişisel Verilerin Korunması Komiseri İrini Loizidu Nikolaidu, kamuoyunda “Casus Van” olarak anılan elektronik dinleme ve takip sistemi monteli aracın sahibi WS WiSpear Systems Ltd’e “Meşruiyet, Objektiflik ve Şeffaflık İlkesi’ni ihlalden 925 bin Euro idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Alithia ve diğer gazetelere göre ofisinin Kasım 2019’dan beri Rum polisi ile sıkı iş birliği yaptığını ve cezai soruşturmaya yardımcı olmak maksatlı görüş verdiğini kaydeden Nikolaidu, adı geçen İsrail şirketinin, anılan ihlali kabul ettiğini ancak uzmanlarca yapılan incelemede şirketin “cihazlı izleme veya herhangi bir özel konuşma kaydı yaptığının saptanmadığını” kaydetti.

Nikolaidu şirketin, yaptığı denemeler ve teknoloji sunumları sırasında çeşitli cihazların Mac Address (Media Access Control Adress) ve IMSI (International Mobile Subscriber Identity)  verilerini, kullanıcıların bilgisi ve izni olmadan topladığını, bunun da Meşruiyet, Objektiflik ve Şeffaflık İlkesi’nin ihlali olduğuna karar verdiklerini kaydetti.

Gazete Mac Addresses’in internete bağlandığı zaman bir cihazın tanındığı yegâne rakamlar, IMSI’nin ise SİM kartlarında bulunan ve internete bağlandığı zaman kullanıcısının tanınmasını sağlayan yegâne rakamlar olduğu, bu verilerin ve bir cihazın coğrafi konum verilerinin, cihaz kullanıcısının teşhis edilmesini sağladığını yazdı.

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