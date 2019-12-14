“Casus Van”a karartma

Rum kamuoyunda “casus van” olarak anılan özel görüşmeleri kaydedebilecek donanıma sahip van tipi araç ve İsrailli sahibi Tal Dilian hakkında bir ay önce başlatılan polis araştırmasıyla ilgili henüz bir gelişme olmazken, Rum Adalet Bakanı ile Polis Genel Müdürü’nün, meseleye “karartma uyguladığı” haber verildi.

Politis ve diğer gazeteler basının “casus van” ile ilgili sorularına muhatap olan Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis’in “kamuoyu önünde diyalog ve aleni açıklama konusu haline getirilmemeli” ve Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis’in “tutuklama emri çıkarılması meseleleri basından ilan edilemez, prosedürlerin normal seyrinde devam ettiğinden başka bir şey söylenemez” dediğini yazdı.

Gazete araştırmaların başlamasının üzerinden neredeyse bir ay geçti,hiçbir şey açıklanmamasının, söylentileri güçlendirmekte olduğunu yazdı, söylentilerin neler olduğuna değinmedi.