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Casus Yazılımdan Korunmanın Yolları

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Casus Yazılımdan Korunmanın Yolları
Casus Yazılımdan Korunmanın Yolları

Dünya, İsrailli teknoloji şirketi NSO tarafından geliştirilen Pegasus isimli casus yazılım skandalını konuşuyor. Uzmanlar, bilinmeyen kişilerden gelen ve ne olduğu tam anlaşılamayan bağlantıların açılmamasının hayati önem taşıdığı konusunda uyarıyor.

Pegasus yazılımı ile yüzlerce siyasi, gazeteci ve aktivistin telefonuna sızıldığının ortaya çıkması tüm dünyada endişe yarattı.

Olay sonrası, "Casus yazılımlara karşı korunmak mümkün mü?" ve "Eğer cihaza sızılmış ise bunu anlamanın yolu var mı?" soruları akıllara geldi.

"Kaynağı bilinmeyen bağlantıların açılmaması en önemli unsur"

Uzmanlar, casus yazılımlardan korunmak için en etkili yöntemin, kim tarafından gönderildiği ve ne olduğu tam olarak bilinmeyen bağlantıların açılmamasını gösteriyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, "Son kullanıcı açısından baktığımızda size gelen şüpheli linklere tıklamayın diyebiliriz ama ülkeler bazında baktığımızda durum böyle değil. Bir şeye tıklamanız gerekmiyor. İleri teknoloji kullanan devletler siz bir şeye tıklamadan da "Pegasus" örneğinde olduğu telefonunuzu bir dinleme cihazına dönüştürebiliyor" dedi.

Bir diğer önemli unsur ise güvenlik yazılımlarının kullanılması ve zamanı geldikçe güncellenmesi.

Peki casus yazılım cihaza sızmış ise anlaşılması mümkün mü?

Yüksel konuyla ilgili şunları söyledi:

"Telefonun bir dinleme cihazına dönüştürülüp dönüştürülmediğini anlamak için teknik kabiliyetlerin olması gerekir. Eğer bir zararlı yazıya tıklayarak bunu telefonumuza aldıysak telefonumuzu sıfırlamak bir çözüm olabilir. Ama bir ülke dinlemek için beni seçtiyse bunun çözümü telefona format atarak pek mümkün değil."

Cihazın aşırı ısınması ve şarjının çabuk bitmesi belirtiler arasında

Eğer kullandığınız telefon ya da bilgisayar eskiye göre daha yavaş çalışıyorsa, şarjı daha hızlı tükenmeye başlamışsa, cihazınızın arka planında bir casus yazılım çalışıyor olabilir.

Telefonun aşırı ısınması ve internet kullanımı verilerinde normal dışı artış görünmesi de diğer belirtiler arasında.

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