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Çatalköy Avcılık Atıcılık Birliği’nde yeni başkan Gök

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Çatalköy Avcılık Atıcılık Birliği’nde yeni başkan Gök
Çatalköy Avcılık Atıcılık Birliği’nde yeni başkan Gök

Çatalköy Avcılık Atıcılık Birliği’nde seçimli olağan genel kurul yapıldı.

Düzkaya Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda Ahmet Gök başkanlığa seçildi.

Divan başkanlığını Salih Buldu, sekreterlikleri ise Ahmet Hergüner, Osman Yeşilceova yaptı. Faaliyet ve Mali Rapor yönetim kurulu üyesi Eybil Aksoylu tarafından okunarak, üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı.

Çatalköy Avcılık Atıcılık Birliği seçimli olağan genel kurulda Ahmet Gök ile Mustafa Sert başkanlık için yarıştı. 330 üyesi bulunan Çatalköy Avcılık Atıcılık Birliği’nde 163 üye oy kullandı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan sayımda Ahmet Gök 95 oy, Mustafa Sert 66 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

Oy sayım işlemi sonrasında 95 oy alan Ahmet Gök Çatalköy Avcılık Atıcılık Birliği başkanı seçildi.

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