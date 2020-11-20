Çatalköy Belediyesi, aşırı yağış ve hortum nedeniyle oluşan zararı açıkladı

Saat 13:40 sularında Acapulco otelin doğusundan, denizden çıkıp Teknecik santraline doğru yönelen hortum, o bölgede bulunan birçok konut ve Çatalköy küçük esnaf sanayi bölgesini kullanılmaz hale getirmiştir.

Belediyemiz tüm ekibi ile hem bölge sakinlerine hem de işyeri sahiplerine yardımcı olmak üzere, o bölgeye intikal etmiştir.

Ayrıca ağaçların devrilmesinden dolayı kapanan yollar, şu anda açılmıştır.

Teknecik elektrik santralinde meydana gelen hasardan dolayı, şu anda bölgede elektrik bulunmamaktadır.

Diğer bir hortum da Çatalköy - Ozanköy arasında Vounous bölgesinde meydana gelmiştir. O bölgede bulunan birçok konutta büyük hasarlar meydana gelmiştir.

Konu ile ilgili bilgilendirme ilerleyen saatlerde belediyemiz tarafından güncellenecektir.

Tüm belde halkımıza geçmiş olsun.