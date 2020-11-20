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Çatalköy Belediyesi, aşırı yağış ve hortum nedeniyle oluşan zararı açıkladı

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Çatalköy Belediyesi, aşırı yağış ve hortum nedeniyle oluşan zararı açıkladı
Çatalköy Belediyesi, aşırı yağış ve hortum nedeniyle oluşan zararı açıkladı

Çatalköy Belediyesi, aşırı yağış ve hortum nedeniyle oluşan zararı açıkladı

Saat 13:40 sularında Acapulco otelin doğusundan, denizden çıkıp Teknecik santraline doğru yönelen hortum, o bölgede bulunan birçok konut ve Çatalköy küçük esnaf sanayi bölgesini kullanılmaz hale getirmiştir.
Belediyemiz tüm ekibi ile hem bölge sakinlerine hem de işyeri sahiplerine yardımcı olmak üzere, o bölgeye intikal etmiştir.
Ayrıca ağaçların devrilmesinden dolayı kapanan yollar, şu anda açılmıştır.
Teknecik elektrik santralinde meydana gelen hasardan dolayı, şu anda bölgede elektrik bulunmamaktadır.
Diğer bir hortum da Çatalköy - Ozanköy arasında Vounous bölgesinde meydana gelmiştir. O bölgede bulunan birçok konutta büyük hasarlar meydana gelmiştir.
Konu ile ilgili bilgilendirme ilerleyen saatlerde belediyemiz tarafından güncellenecektir.
Tüm belde halkımıza geçmiş olsun.ssssc.jpg

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