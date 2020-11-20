Çatalköy Belediyesi, aşırı yağış ve hortum nedeniyle oluşan zararı açıkladı
Saat 13:40 sularında Acapulco otelin doğusundan, denizden çıkıp Teknecik santraline doğru yönelen hortum, o bölgede bulunan birçok konut ve Çatalköy küçük esnaf sanayi bölgesini kullanılmaz hale getirmiştir.
Belediyemiz tüm ekibi ile hem bölge sakinlerine hem de işyeri sahiplerine yardımcı olmak üzere, o bölgeye intikal etmiştir.
Ayrıca ağaçların devrilmesinden dolayı kapanan yollar, şu anda açılmıştır.
Teknecik elektrik santralinde meydana gelen hasardan dolayı, şu anda bölgede elektrik bulunmamaktadır.
Diğer bir hortum da Çatalköy - Ozanköy arasında Vounous bölgesinde meydana gelmiştir. O bölgede bulunan birçok konutta büyük hasarlar meydana gelmiştir.
Konu ile ilgili bilgilendirme ilerleyen saatlerde belediyemiz tarafından güncellenecektir.
Tüm belde halkımıza geçmiş olsun.
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