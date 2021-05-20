Çatalköy Belediyesi Kasapoğlu’na Plaket Verdi

Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen Beşparmaklar Kısa Oyun Yazma Yarışması’nda “Başıboşlar Efsanesi” eseriyle övgüye değer bulunan Hüseyin Kasapoğlu’na plaket takdim edildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, plaketi Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu takdim etti.

Plaket takdiminde, jüri üyeleri Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su Sanat Yönetmeni ve Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Dr. İzel Seylani de hazır bulundu.

Çatalköy Belediyesi, ülkede, tiyatro alanında oyunculuk ve yönetmenlik yanı sıra tasarım, dramaturji ve yazarlık alanlarında yeni nesillere teşvik ve destek geliştirecek projeler üretmenin önemine işaret ederek, bu projenin devamının sağlanmasının ayrıca diğer yerel yönetim kültür- sanat etkinlik programları çerçevesinde de nicelik anlamında sanat hayatına çeşitlilik ve hareket kazandırılmasının uzun vadede sanatsal nitelik, estetik ve felsefesine büyük katkı sağlayacağına işaret etti.