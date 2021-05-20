  • BIST 1.452
  • Altın 505,149
  • Dolar 8,3636
  • Euro 10,2137
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAÇin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi

Çatalköy Belediyesi Kasapoğlu’na Plaket Verdi

»
Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen Beşparmaklar Kısa Oyun Yazma Yarışması’nda “Başıboşlar Efsanesi” eseriyle övgüye değer bulunan Hüseyin Kasapoğlu’na plaket takdim edildi.
Çatalköy Belediyesi Kasapoğlu’na Plaket Verdi

Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen Beşparmaklar Kısa Oyun Yazma Yarışması’nda “Başıboşlar Efsanesi” eseriyle övgüye değer bulunan Hüseyin Kasapoğlu’na plaket takdim edildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, plaketi Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu takdim etti.

Plaket takdiminde, jüri üyeleri Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su Sanat Yönetmeni ve Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Dr. İzel Seylani de hazır bulundu.

Çatalköy Belediyesi, ülkede, tiyatro alanında oyunculuk ve yönetmenlik yanı sıra tasarım, dramaturji ve yazarlık alanlarında yeni nesillere teşvik ve destek geliştirecek projeler üretmenin önemine işaret ederek, bu projenin devamının sağlanmasının ayrıca diğer yerel yönetim kültür- sanat etkinlik programları çerçevesinde de nicelik anlamında sanat hayatına çeşitlilik ve hareket kazandırılmasının uzun vadede sanatsal nitelik, estetik ve felsefesine büyük katkı sağlayacağına işaret etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Belediye Tiyatrosu, Bayrama özel şarkı ve şiir gecesi düzenledi18 Mayıs 2021 Salı 13:03
  • Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği Başkanlığı'na Meryem Uygar Getirildi18 Mayıs 2021 Salı 09:37
  • Aykut Gürel: Serenay Sarıkaya'ya albüm teklif ettim kabul etmedi!17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:38
  • Çevre Koruma Dairesi’nden müzik izinleri hakkında açıklama17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:20
  • Dünyanın en uzun süre DJ’lik yapan ismi Cordeiro 96 yaşında veda etti16 Mayıs 2021 Pazar 14:23
  • Erdal Çelik şimdi ne yapıyor? '90’lar bana borcunu daha ödemedi'16 Mayıs 2021 Pazar 14:19
  • Sıradaki büyük şeyler: Büyük boyutlu modeller16 Mayıs 2021 Pazar 09:21
  • Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali, sınırları ortadan kaldırıyor!15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:30
  • Picasso’nun tablosu, New York’taki açık artırmada 103,4 milyon dolara satıldı14 Mayıs 2021 Cuma 11:06
  • Kültür Dairesi Basdelli isimli masal kitabını yayınladı11 Mayıs 2021 Salı 10:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti