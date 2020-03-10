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Çatalköy Belediyesi tiyatro etkinliklerini iptal etti

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Çatalköy Belediyesi tiyatro etkinliklerini iptal etti
Çatalköy Belediyesi tiyatro etkinliklerini iptal etti

Çatalköy Belediyesi, tiyatro etkinliklerinin ülkede görülen koronavirüs  sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, geçtiğimiz akşam sahnelenen oyunla ilgili de bilgi verildi.

Buna göre, Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 10.  Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatroları Toygun Orbay’ın yazdığı, Derman Atik’in yönettiği “Şerefine İnsanoğlu” adlı tiyatro oyunu sahneledi.

Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu Güzelyurt Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da izledi.

Alman bir kadın turiste görülen koronavirüs nedeniyle ülkedeki birçok etkinlik iptal ediliyor.

Çatalköy Belediyesi tiyatro etkinliklerinin, ülkede görülen koronavirüs  sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

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