Çatalköy Belediyesi’nin “10. Beşparmaklar Uluslararası Tiyatro Festivali” Başlıyor

Çatalköy Belediyesi’nin “10. Beşparmaklar Uluslararası Tiyatro
Festivali” kapsamında gerçekleştirilecek olan basın toplantısı, 25 Şubat 2020
Salı günü düzenlenecektir. Katılımınız bizi onurlandıracaktır.
Yer: Acapulco Hotel
Saat: 10:30
Çatalköy Belediyesi’nin “10. Beşparmaklar Uluslararası Tiyatro
Festivali” kapsamında gerçekleştirilecek olan basın toplantısı, 25 Şubat 2020
Salı günü düzenlenecektir. Katılımınız bizi onurlandıracaktır.
Yer: Acapulco Hotel
Saat: 10:30
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