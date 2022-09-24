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Çatalköy Belediyesi'nin düzenlediği Kültür Sanat Günleri başladı

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Kültür Sanat Günleri, bu akşam Abdullah Öztoprak’ın “Zuhur” adlı şovuyla sona erecek
Çatalköy Belediyesi'nin düzenlediği Kültür Sanat Günleri başladı

Çatalköy Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri dün başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya Kültür Sanat Günleri, kortej yürüyüşüyle start aldı.

Açılış törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Çatalköy Belediyesi’nin kardeş belediyeleri olan Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Antalya–Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Nevşehir Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

Etkinlikte Çatalköy Belediyesi Nostalji Halk Dansları gösterisi, Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su  Heykeller Sessiz Haykırış gösterisi, Mustafa Özdoğan ve Orkestrası  konseri, fotoğraf sergisi, Cyprus Dance of Fire ve SOS konseri yer aldı.

Çocuk mahalle oyunları, Çatalköy Nostalji Halk Dansları, yeme içme atışmaları konulu gösteri, Grup Feslikan konseri ile bugün de devam eden Kültür Sanat Günleri, akşam, ünlü modacı Abdullah Öztoprak’ın “Zuhur” adını taşıyan şovuyla sona erecek.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, dünkü açılış töreninde yaptığı konuşmada belediye olarak, Kıbrıs Türk kültürüne, sanatına, değerlerine sahip çıkmayı prensip edindiklerini ifade ederek, bu değerlerin turistlere tanıtılması, genç nesillere anlatılarak, geleceğe taşınmasının önemine değindi.

“Beşparmaklar Kültür Sanat Günlerinin, Kıbrıs Türk kültürü, sanatı, sosyal yaşamı, gelenek ve göreneklerini en iyi şekilde yansıtan organizasyonlardan biri olduğunu” ifade eden Hulusioğlu, etkinliğin düzenlenmesine kaktı koyan herkese ve sponsorlara teşekkür etti.

“Covid-19, küresel finansal kriz ile savaşların tüm dünyayı etkilediğine, ülke insanının da, pandemi ve ekonomisinde yaşanan daralmadan olumsuz etkilendiğine” işaret eden Hulusioğlu, “etkinliği, Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak yanında, insanları yeniden bir araya getirip kaynaştırmak, moral vermek, yerel üreticilere ürünlerini satışa sunarak ekonomik hareketlilik yaratmak amacıyla düzenlediklerini” söyledi.

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