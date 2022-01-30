Çatalköy' da İntihar

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
29.01.2022 tarihinde, 15:00-20:30 saatleri arasında, Çatalköy’de sakin Jacqueline Amanda
DUBA (K-54) intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı açıkladı:
29.01.2022 tarihinde, 15:00-20:30 saatleri arasında, Çatalköy’de sakin Jacqueline Amanda
DUBA (K-54) intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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